ÂçºåB¤ÎÀ¾ÅÄ¤¬¿·¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¿·¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÃË»Ò¤¬10·î11Æü¤Ë³«Ëë¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ÈÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤¬¡È¾Ð´éËþ³«¡É¤Î°úÂà²ñ¸«¡ªÉ×¡¦À¾ÅÄÍ­»Ö¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬ºßÀÒ¤¹¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë¤Ï郄¶¶Íõ¡¢ÂçºåB¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄÍ­»Ö¤é¤¬¤ª¤ê¡¢Âè1¥»