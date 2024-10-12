3人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演する、テレビ朝日系連続ドラマ『私たちが恋する理由』（毎週土曜後11：00）がきょう11日からスタートする。初回から菊池×ヒロイン・久間田琳加をはじめ3組のカップルのキュンシーンが目白押しとなる今作で、放送開始に先駆けて、それぞれの恋の予感があふれ出るようなカットが到着した。【写真】七五三掛龍也“坂元”と山崎紘菜“絢香”の手が触れ合い…本編は「ma2の人気コミック