ことしのノーベル平和賞に、日本被団協＝「日本原水爆被害者団体協議会」が選ばれました。日本被団協は広島・長崎への原爆投下による被爆者の組織で、長年にわたり核兵器廃絶を世界に訴えてきました。◇その「知らせ」は、日本時間11日午後6時ごろに届きました。日本被団協箕牧智之代表委員（広島市）「日本被団協？これ電話せんといかん！日本被団協に電話せんといかん！夢の夢！」ノーベル委員会（ノルウェー・オ