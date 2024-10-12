韓国女子ゴルファーのユ・ヒョンジュが、圧巻のプロポーションでファンを虜にした。【写真】ユ・ヒョンジュの“非現実的”スタイルユ・ヒョンジュはこのほど、自身のインスタグラムを更新。「一緒だから楽しいパナメーラ」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、私服姿のユ・ヒョンジュが街中でポルシェ・パナメーラにもたれかかる様子が写っている。ユ・ヒョンジュは昨年8月、韓国のポルシェ公式ディ