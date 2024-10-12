2017年に放送されたテレビ東京系の番組『YOUは何しに日本へ？』にインタビュー出演し、"リアル初音ミク”とネットで話題になった、ロシア人のコスプレイヤー、サーヤ・スカーレットさん。現在はロシアから、日本へ拠点を移して活動しているという。彼女が一体何者なのか、インタビューを通して紐解いていく。（前後編の前編）【写真】”リアル初音ミク”と話題、サーヤさんのコスプレショット【7点】ーーテレビ番組『YOUは何しに日