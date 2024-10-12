高層オフィスで「死ぬかと思った」04年新潟県中越地震(M6.8)の時、震源から約200km離れ、最大震度3程度の東京都心で、周期2〜8秒ほどの長周期地震動が到達し、その揺れは約3分間継続した。その時、六本木ヒルズ森タワー（238ｍ・地上54階）では、ビルの制震装置効果で建物はさほど揺れなかったが、エレベーター6基が緊急停止。うち2基で乗客の一時閉じ込めが発生。原因は長周期地震動によるエレベーター・ワイヤーの共振といわれ、