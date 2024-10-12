ウクライナのゼレンスキー大統領（左）とドイツのショルツ首相＝11日、ベルリン（AP＝共同）【ベルリン共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は11日、ドイツのショルツ首相とベルリンで会談し、対ロシア戦争の「勝利計画」を説明した。会談前に記者会見し、戦争を終結させるための勝利計画が「2025年には実現することが望ましい」と述べ、欧米に支援継続を求めた。ドイツでは12日にウクライナ防衛支援に関