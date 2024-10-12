【昌原聯合ニュース】世界のＫ―ＰＯＰファンが歌とダンスの実力を競う祭典「２０２４昌原Ｋ―ＰＯＰワールドフェスティバル」が２４、２５の両日、韓国南東部の慶尚南道・昌原総合運動場で開催される。２４日は午後７時から６３カ国・地域で行われた１次・２次予選を勝ち抜いた米国、ドイツ、英国、スウェーデン、スペイン、シンガポール、カザフスタン、ミャンマーの８チームが実力を披露する決選が行われる。ＴＨＥＢＯＹＺ