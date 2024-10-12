［ニューヨーク／ロンドン１１日ロイター］ - ニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨に対し横ばいで推移した。一連の米経済指標で連邦準備理事会（ＦＲＢ）が現在の金融政策路線を維持するとの観測が裏付けられ、市場では消化する動きが続いている。労働省がこの日発表した９月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前年比１．８％上昇。食品価格の上昇を背景に市場予想の１．６％上昇を上回ったもの