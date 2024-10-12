吉田麻也がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「吉田麻也の切り替えて行こう！」（毎週土曜9：30〜9：55）。吉田麻也が“何があっても切り替えて行こう！”というDFならではのスローガンを掲げ、最新のニュースやリスナーからのメールに鋭く反応していく番組です！ 10月5日（土）の放送では、Jリーグの“選手契約制度の改定”について語りました。パーソナリティの吉田麻也「9月24日（火）、Jリーグの理事会は新人選手の