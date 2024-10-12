プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 7:00〜7:25）。10月5日（土）の放送は、フリーアナウンサーの山本里菜（やまもと・りな）さんをゲストに迎え、お届けしました。山本里菜さん（右）とパーソナリティの丸山茂樹◆大学時代のミスコンが、アナウンサーを志すきっかけに丸