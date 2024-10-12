©️ABCテレビ 2023年に解散したガールズグループ「BiSH」のメンバーだったモモコグミカンパニーが、バラエティ番組『相席食堂』でロケに挑戦！彼女が山梨県の飲食店で食リポしていたところ、イカツイ見た目をしたラッパーの兄と料理人の弟に迫られ……!? ©️ABCテレビ 【動画】元BiSHモモコグミカンパニー、どうしてそうなった!?山梨県でラブラブなカップルに…