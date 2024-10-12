エマニュエル駐日米大使【ワシントン共同】バイデン米政権は11日、ノーベル平和賞授与が決まった日本原水爆被害者団体協議会（被団協）にエマニュエル駐日大使がX（旧ツイッター）で称賛の姿勢を示した。だがロシアや中国、北朝鮮の脅威を理由に核廃絶には後ろ向きだ。核軍拡に警鐘を鳴らす団体は懸念を深めている。シンクタンク、軍備管理協会のダリル・キンボール会長は「今年の平和賞は、危険な核競争を回避し、軍縮交渉に