兵庫県の斎藤元彦前知事らが内部告発された問題で11日、県議会の調査特別委員会（百条委員会）が開かれ、証人尋問を予定している24、25両日の百条委を秘密会とすることを決めた。調査対象は、昨秋のプロ野球優勝パレードでの寄付金集めをめぐる疑惑など。証人として11人に出頭要求する。【画像】兵庫知事選の構図ほぼ固まる相次ぐ立候補表明、斎藤県政の是非問う百条委は、出頭要求する証人が誰であるかを明らかにしていない