気鋭のノンフィクションライター・甚野博則氏の新刊『ルポ超高級老人ホーム』が話題だ。富裕層の聖域に踏み込んだ同書では、選ばれし者のみが入居する「終の棲家」を徹底取材している。同書の発売を記念した本稿では、暴力団取材のエキスパートであるライターの鈴木智彦氏が、合法、非合法問わず大金を稼ぎだした暴力団員たちの「最後の仕事」に迫る。（取材・文：鈴木智彦、構成：ダイヤモンド社書籍編集局）暴力団も「採用難」