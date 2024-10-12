突然、家族が倒れたり、大きなケガで血が止まらなかったりしたとき、その場での対処がその後を左右する。救命処置・応急手当てができなければ、救急車で病院に着いたときにはもう手遅れ……なんていうことにもなりかねない。正しい知識があれば、家族の命を救うこともあるだろう。そんな緊急事態を含め、身近な危険から身を守るための知識が楽しく学べる書籍、『いのちをまもる図鑑』（ダイヤモンド社）が刊行された。心肺停止した