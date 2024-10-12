ＪＲＡは１１日、美浦トレセンに勤務する厩舎従業員２人が１０日に傷害容疑で逮捕された件を受け、「報道は承知しております。これが事実とするならば、同じ競馬サークルの一員として誠に遺憾だと思います」とコメント。「本会としては今後の捜査に全面的に協力していくとともに、雇用主である調教師、日本調教師会と連係し、全ての厩舎関係者に対して遵法意識の徹底をあたらめて、啓発し、再発防止に努めてまいります」と説明