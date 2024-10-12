ＪＲＡは１１日、今年の皐月賞を制したジャスティンミラノ（牡３歳、栗東・友道）が右前浅屈腱炎により今後９カ月以上の休養を要する見込みであることを発表した。同馬はデビューから無傷３連勝で皐月賞を制し、１番人気に支持されたダービーは２着。復帰戦を天皇賞・秋（２７日・東京）に定めて調整を進めていた。今後は北海道に移動して治療を行う方針。友道師は「天皇賞に向けて、２週前追い切りまで順調に行っていましたが