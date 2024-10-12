最終盤までCS出場争いを演じながら勝負どころでは勝てず、３年連続で４位に終わった楽天の身売り説が再燃している。スポーツ紙遊軍記者が、現状を明かす。「楽天は就任１年目にしてチームを初の交流戦優勝に導いた今江敏晃監督を電撃解任。強いチームを作るために外部から新たな監督を招聘するならまだ分かりますが、2020年に指揮を執った三木肇２軍監督の再登板となりました。わずか１年でクビになった監督はこれで６人目。こん