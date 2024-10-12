10日、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターが、アウトサイドヒッターの平原隆也（29）の入団を発表した。 平原は専修大学出身で、卒業後の2019年からVリーグDIVISION2（V2）の警視庁フォートファイターズでプレー。チームは2021－22シーズンにV3リーグに降格すると、その後はV3リーグで2シーズンを戦ったが