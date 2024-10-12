ソフトバンクの近藤健介外野手（３１）が１１日、右足首の負傷後初となる実戦形式の練習に参加した。この日、チームは１６日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージに向けた全体練習（みずほペイペイ）でライブＢＰを実施。３打席に立った近藤は投手の生きた球に「ボールも見えていましたし、あとはコンタクトする部分」と実戦勘に問題がないことを強調した。患部の状態は着実に快方に向かい、打ち出し後