10月12日(土)は京都・新潟の2場開催。11日正午の馬場状態は京都・新潟ともに芝ダート・良。12日の天気は京都が晴れ、新潟が晴れ時々曇りの予報となっている。 ■大阪スポーツ杯でロードアヴニールがオープン初勝利を狙う京都11Rはダート1800mの大阪スポーツ杯。ロードアヴニールは前走のマーキュリーC・3着で連勝は3で止まったが、重賞初挑戦で強敵相手に