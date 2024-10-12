[パフォス（キプロス）１１日 ロイター] - 仏伊西など欧州連合（ＥＵ）に加盟する南欧９カ国は１１日、キプロスで首脳会議を開き、レバノンの親イラン武装組織ヒズボラとイスラエルに即時停戦を求める声明を発表した。声明で「パレスチナ自治区ガザでの紛争の拡大を背景に、イスラエルとヒズボラの軍事対立が激化していることを深く懸念している」とし、国連が設定したレバノンとイスラエルの非公式な境界線である「ブルーライ