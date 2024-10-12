NMB48の上西怜が、10月9日（水）発売のアイドル誌「BOMB」11月号通常版の表紙＆グラビアに登場した。 通常版の表紙は上西怜（NMB48） 14周年を迎えたNMB48が、30枚目のシングル『がんばらぬわい』を10月9日にリリース。それを記念して、ボム11月号は33ページの大ボリュームでNMB48の表紙巻頭大特集。 表紙を飾る上西怜は16ページのソロ水着グラビアを。“日本のアマルフィ”と呼ばれる、和歌山県雑賀崎の海沿いの