爽やかな秋晴れとなった10月11日、「国民スポーツ大会」の陸上競技を観戦されるため、佐賀県を訪問された愛子さま。初めてのお一人での地方ご公務となったこの日、丸襟にコロンとしたボタンがアクセントになった、淡いピンクのセットアップをお召しになられていた。愛子さまは午前11半ごろに佐賀空港に到着され、出迎えた山口祥義知事（59）らに「少し緊張しておりますが、2日間どうぞよろしくお願いたします」とはにかんでご挨拶