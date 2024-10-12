「２０２４パーソルクライマックスシリーズパ」の第１ステージ（Ｓ）が１２日からエスコンで始まる。１１日に本拠地で調整した２位の日本ハム・新庄剛志監督（５２）は、ロッテ先発・佐々木朗希投手（２２）の攻略へ「５回までに２００球投げさせる」と自信を見せた。就任３年目で初の短期決戦。レギュラーシーズン１８勝６敗１分けと相性抜群のロッテを撃破し、日本シリーズを目指す。新庄ワールド全開で主導権を握った