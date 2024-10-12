◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）【ジッダ（サウジアラビア）１０日＝岡島智哉】８大会連続のＷ杯出場を目指す日本はサウジアラビアに２―０で快勝し、３戦全勝の勝ち点９で首位を守った。過去３戦３敗の敵地・サウジアラビア戦で、前半にＭＦ鎌田大地（２８）＝クリスタルパレス＝が日本初ゴールを挙げ、後半にはＦＷ小川航基（２７）＝ＮＥＣ＝が追加点