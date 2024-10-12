ビスケット市場でトップシェアを握るブルボンは、売場が広がらない中でビスケット市場が拡大しているギャップに着目してビスケットの売場提案に磨きをかける。インテージSRI＋によるとビスケット市場はここ数年毎年伸長を続けている。23年4月から24年3月までの年間販売金額は、4年前の19年4月から20年3月までの1年間と比べて、徳用以外が15.7％増、徳用が21％増に拡大。市場が拡大する一方、売場については、8月9日、商品
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