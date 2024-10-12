「伊藤園お〜いお茶新俳句大賞」の文部科学大臣賞に、福岡県福岡市の川崎智美さんの作品「二億年の地層の春っぽい部分」、金子兜太賞には、千葉県市川市の菱木あかねさんの作品「ランドセル暴れる文豪つめこんで」が選ばれた。「お〜いお茶新俳句大賞」は、1989（平成元）年にスタートし、季語や定型にこだわらず、日常の暮らしの中で感じたことや思ったことを五・七・五のリズムにのせて自由に表現する日本一の創作俳句コンテスト