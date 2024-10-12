モデルでタレントのＩＶＡＮ（アイヴァン）が１１日、自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。この日はウエストの細さが際立つタイトな服を着用。ミニスカートで足も見せ、さらに美しくなった姿にフォロワーは「ＩＶＡＮちゃんのミニは珍しい感じマジ可愛（かわい）い」との声を寄せた。日テレ系「有吉反省会」など数々のバラエティーに出演して人気となったＩＶＡＮ。昨年出演したＹｏｕＴｕｂｅチャンネ