北海道根室市の港で水揚げされるナガコンブ＝6月食卓に欠かせない北海道産コンブの2024年度生産量が、1962年度の統計開始以来初めて1万トンを割り、8862トンとなる見込みだ。気候変動や生産者不足が影響しているとみられ、約30年で3分の1以下まで落ち込んでおり、北海道などは対策に乗り出す。見込みは北海道漁業協同組合連合会が9月に発表した。連合会によると、北海道産は国内の生産量の約9割を占め、92年度に3万2千トンを超