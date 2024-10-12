［北中米W杯アジア最終予選］日本 ２−０ サウジアラビア／10月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム敵地ではまだ勝ったことのない難敵との大一番に、指揮官も気持ちが入っていたのだろう。普段は温厚な指揮官が激昂した。日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、サウジアラビアとジッダで対戦。開始14分に見事な連係からMF鎌田大地がネットを揺らして先制すると、81分