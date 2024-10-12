ＪＲＡの女性騎手として活躍していた藤田菜七子騎手（２７）の引退が１１日、決まった。週刊文春が報じたスマートフォン不正利用について騎乗停止処分を受けたあと引退届を出し、受理された。約８年半、数々の記録を樹立するなど競馬界を彩ったヒロインは７月に結婚も発表したばかりだったが、あまりに突然過ぎる騎手人生の幕切れとなった。＊＊＊＊ＪＲＡでは若手騎手処分を受け、昨年６月から通信機器の持ち込みは禁