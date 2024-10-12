本日10月12日（土）、特番『人生劇場！運命の2択』が放送される。人生の岐路で選択を迫られる“運命の2択”。どう考え、どう選択してきたのか？同番組は、MCの南海キャンディーズ・山里亮太が支配人となり、ゲストの人生ドラマを掘り下げるヒューマンバラエティだ。スタジオゲストには榊原郁恵が登場。結婚後に迫られた、仕事を辞めるか続けるかという運命の選択。そして、長年寄り添った渡辺徹さんへの最大の後悔とは…。現在の心