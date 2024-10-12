今年のノーベル平和賞に、被爆の実相を証言し、核兵器廃絶を訴えてきた日本被団協＝原水爆被害者団体協議会が選ばれました。日本被団協 箕牧智之 代表委員（82）「日本被団協…本当にうそみたい、うそみたい」広島市で受賞発表を聞いた日本被団協の箕牧代表委員は、核兵器廃絶にむけ機運が上がると期待を寄せました。日本被団協 箕牧智之 代表委員「核兵器、平和、戦争について一層関心を持って学んでほしい。