過去10年の結果から傾向を探る（21、22年は阪神）。☆人気1番人気【4・1・1・4】、2番人気【0・3・1・6】、3番人気【4・1・2・3】、4番人気【2・2・1・5】と上位人気の信頼度は高い。11番人気以下は馬券内なし。☆前走オークスは【5・1・2・16】。近5年で言えば4頭の勝ち馬が直行組だった。次いで好成績なのは紫苑S【4・4・0・35】。ローズS【1・4・6・48】は出走頭数の割に結果が出ていない。☆前走着順1着【5・4・