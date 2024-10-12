「男子ゴルフ・日本オープン選手権・第２日」（１１日、東京ＧＣ＝パー７０）７位から出た昨季賞金王の中島啓太（２４）＝フリー＝が４バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算４アンダーで池村寛世と並び首位に立った。木下稜介と、大会２勝の稲森佑貴が１打差の３位。今平周吾が７２とスコアを落としながらも、トップと２打差５位と好位置を守った。大会初制覇を狙う石川遼は１３位で決勝ラウンドに進出。カットライン８