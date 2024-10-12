「ボクシング・ＷＢＯアジアパシフィックバンタム王座決定戦」（１４日、有明アリーナ）公式記者会見が１１日、都内で行われ、七大世界戦（１３・１４日、有明アリーナ）に出場する１４選手と、ＷＢＯアジア・パシフィック・バンタム級王座決定戦に出場する那須川天心（帝拳）、ジェルウィン・アシロ（フィリピン）が出席した。天心は「那須川天心という現実を見せる」と意気込みを語り、会見終了後には米大リーグ・ドジャース