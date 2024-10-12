【モデルプレス＝2024/10/12】10月12日スタートの日本テレビ系土ドラ9「放課後カルテ」（毎週土曜よる9時）の第1話先行試写会及び記者会見がこのほど、同局にて開催され、主演の松下洸平と共演の森川葵が登壇。小学生キャストの演技を絶賛した。【写真】森本慎太郎＆森川葵、夫婦役で見つめ合う◆松下洸平主演土ドラ9「放課後カルテ」同作は、小学校を舞台に、口も態度もでかい小児科医・牧野（松下）が、子ども達の“言葉にできな