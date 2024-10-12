巨人・阿部慎之助監督（４５）が１１日、「２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の共同記者会見にＺｏｏｍで出席し、阪神とＤｅＮＡの両チームに対して警戒心をあらわにした。虎とは今季の最終盤まで激しくリーグ優勝を争った。「昨年のチャンピオンチームですし本当に最後の最後まで、しぶといなと思いながら試合をさせていただきました」。昨季王者の粘り強さを監督就任１年目に目の当たりにしただけに、眉間に