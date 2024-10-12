京都競馬場がある京都市伏見区の日曜（13日）の予報は晴で降水確率10％。京都は木曜以降は晴天が続き、秋華賞は絶好の良馬場の可能性が高い。芝は1週使った影響も少なく、傷みはほとんどない。内と外の馬場差も少なく、内＆前優位になりそう。秋華賞は1分58秒台の高速決着が予想される。