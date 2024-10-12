◇W杯アジア最終予選日本2―0サウジアラビア（2024年10月10日ジッダ）26年W杯北中米大会アジア最終予選のC組第3戦が行われ、日本はアウェーでサウジアラビアを2―0で下して、同予選初の開幕3連勝を飾った。前半14分にMF鎌田大地（28＝クリスタルパレス）が完全アウェーの雰囲気を一掃する先制弾。GK鈴木彩艶（22＝パルマ）を中心に堅固な守備網を敷き、敵地3戦3敗だった負の歴史に終止符を打った。次戦は15日に埼玉スタジ