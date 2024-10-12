松下洸平（37）森川葵（29）が11日、都内で日本テレビ系連続ドラマ「放課後カルテ」（土曜午後9時）の会見に出席した。日生マユ氏の人気漫画原作で、小学校を舞台に、主演の松下演じる小児科医、牧野先生が子どもたちのSOSを見抜き背中を押すヒューマンドラマ。森川は牧野先生と対立する教師、篠谷先生を演じる。現場では子どもたちの元気に圧倒されているといい、松下は「広い場所に出たら男子は走りますから。自分も自然豊かなと