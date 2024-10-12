◇WBO世界フライ級タイトルマッチ王者アンソニー・オラスクアガ≪12回戦≫同級1位ジョナサン・ゴンサレス（2024年10月14日有明アリーナ）初防衛を狙う王者のオラスクアガは「12ラウンド行くのかKOなのか、どちらにしても自分が勝つ試合を見せたい」と強気に語った。初防衛に成功すれば、寺地がターゲットとなる。23年4月のWBC・WBA世界ライトフライ級タイトルマッチでTKO負けした相手。「自分の戦歴には1つ黒星がついて