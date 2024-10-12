◇大山のぶ代さん死去タレントの黒柳徹子（91）は「いつも、私に優しくしてくれて、ありがとう」と追悼の言葉を寄せた。大山さんとはNHK人形劇「ブーフーウー」などで共演。テレビ朝日「徹子の部屋」にも大山さんが何度もゲスト出演したといい「毎回楽しいお話をしてくれた」としのんだ。大山さんは「とても面倒見の良い人」だったとし、黒柳の舞台を観劇後に「みんなで一緒にワイワイ食事をするのが恒例でした」などと