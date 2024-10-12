第10回大阪・関西万博協賛競輪、全国都市緑化かわさきフェア開催「川崎市制100周年記念G3」（優勝賞金452万円）は2日目を迎える。注目は12Rだ。ホームバンクの佐々木が中心。自力型は佐々木、宮本、土生で3分戦。位置取りもこなせる佐々木は前々に攻めて最終的に捲って勝機。佐々木マークは近藤。宮本―三ツ石―青井の中四国勢は佐々木より前団に位置して先に踏み込むと侮れない。＜1＞近藤保佐々木君へ。＜2＞宮本隼輔