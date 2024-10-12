◇大山のぶ代さん死去今年に入り、名作アニメを彩ってきた声優の訃報が相次いでいる。3月には「ちびまる子ちゃん」でまる子役を務めたTARAKOさんが63歳で死去。5月には「ルパン三世」の峰不二子や「キューティーハニー」の如月ハニーなど、セクシーな声色で人気だった増山江威子さんが88歳でこの世を去った。以降、6月には「パーマン」の主人公・パーマン1号役などで知られた三輪勝恵さん、「金田一少年の事件簿」シリー