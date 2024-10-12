ＮＹ他市場２時台米株は堅調地合い維持 NY株式11日（NY時間13:42） ダウ平均42775.22（+321.10+0.76%） ナスダック18332.45（+50.40+0.28%） CME日経平均先物39910（大証終比：+300+0.75%） 欧州株式11日終値 英FT100 8253.65（+15.92+0.19%） 独DAX 19373.83（+162.93+0.85%） 仏CAC40 7577.89（+36.30+0.48%） 米国債利回り（NY時間13:42） 2年債 3.943（-0.015） 10年