ロシア外務省は１１日、自衛隊と米軍が今月下旬から全国各地で行う共同演習に関して、在ロシア日本大使館に抗議したと発表した。露側は、ロシア国境に近い北海道周辺でも行われる演習について、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国が加わるなど、年々規模が拡大していることは「断じて容認出来ない」と主張したという。自衛隊と米軍は、今月２３日から１１月１日まで共同演習「キーン・ソード」を実施する。発表によると、日米