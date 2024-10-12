中央競馬の馬主で作る財団法人が愛知県内の福祉施設に助成金を贈りました。 【写真を見る】中央競馬の馬主で作る財団法人が愛知県の福祉施設に助成金約2700万円を贈る 「中央競馬馬主社会福祉財団」は1968年（昭和43年）から、レースの獲得賞金の一部を積み立て、福祉施設に助成金を贈る活動を続けています。 17日、目録の贈呈式が中京競馬場の会議室で行われ、老人ホームや障害者支援施設など愛知県内にある14の